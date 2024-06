Sport in Rheinberg Vereine präsentieren sich im Underberg-Freibad

Das Freibad ist an diesem Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Vereine sollen sich in der Zeit von 11 bis 16 Uhr präsentieren. Vorgaben zur Art und Weise der Vereinspräsentationen gibt es nicht. Einige Vereine haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Weitere Anmeldungen können an Stefanie Kaleita vom Fachbereich Schule-Sport-Kultur bei der Stadt unter der Mail-Adresse stefanie.kaleita@rheinberg.de erfolgen. Telefonische Rückfragen können an Stefanie Kaleita (02843 171-118) oder Frank Tatzel (02802 6549) gerichtet werden.