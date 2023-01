Rheinberger Adventsmarkt Verein Spektakel sucht einen Lagerraum für 27 Holzhütten

Die 27 Holzhütten des Vereins Spektakel Rheinberg stehen nach wie vor rund um die Evangelische Kirche an der Rheinstraße. Dabei wollten die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder sie nach dem Ende des Spektakel-Adventsmarkts Mitte Dezember schon längst abgebaut und verstaut haben – so wie in den vergangenen mehr als 20 Jahren auch. „Leider können wir die Hütten nicht wieder zurück in die Hallen der Messe Niederrhein bringen“, sagte Spektakel-Vorsitzende Corinna Gribl auf Nachfrage der Redaktion. Nachdem sie abgeholt worden waren, sei dem Verein von der Messe mitgeteilt worden, dass eine weitere Lagerung nicht mehr möglich sei.