Dreckecke in Rheinberg : Verdreckter Weg: Winstroth legt nach

Dreckecke in Rheinberg

Ralf Winstroth am Weg zwischen Bahnhof und Annastraße. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Die Stellungnahme des Technischen Beigeordneten Dieter Paus zum Verbindungsweg zwischen Annastraße und Bahnhofstraße (wir berichteten) greife ihm etwas zu kurz und klinge, als sei die Stadt ohnmächtig oder unzuständig oder würde gar resignieren, sagte jetzt Ralf Winstroth, der die Stadt wegen des verdreckten Weges angeschrieben hatte.

„Natürlich sind es die Rheinberger Bürger selbst, und wohl nur eine Minderheit derer, die die unsäglichen Verschmutzungen dort anrichten“, so Winstroth, „und das Beste wäre es ganz sicher, da hat Herr Paus natürlich recht, die Rheinberger – andere kommen an diesem Fußweg entlang des östlichen Teils der Siedlung Annaberg kaum in Frage – unterließen diese Unart.