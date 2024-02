Möglicherweise Sprengmittel Verdächtiger Gegenstand in Geldautomat in Rheinberg gefunden

In einer Bankfiliale in Rheinberg ist am Dienstag ein verdächtiger Gegenstand entdeckt worden. Ein Techniker habe ihn bei der Wartung eines Geldautomaten gefunden, berichtete die Polizei. Sie rückte sofort zusammen mit der Feuerwehr an. Da der Verdacht bestanden habe, dass es sich um ein Sprengmittel handelt, sei die Umgebung der Bankfiliale abgesperrt worden, erklärte die Polizei weiter. Außerdem seien vorsorglich mehrere Gebäude geräumt worden. Der verdächtige Gegenstand sei von Fachleuten zu einem Feld gebracht worden. Dort sei er kontrolliert gesprengt worden. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Der Einsatz habe rund zwei Stunden gedauert. Wer den verdächtigen Gegenstand im Geldautomaten platziert hat, ist unklar. In der Bankfiliale war im Januar einer der Geldautomaten von unbekannten Tätern gesprengt worden.