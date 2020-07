Bürgermonitor : Verbotsschilder irritieren Waldbesucher

Klaus Rudloff aus Budberg geht oft und gerne mit seinem Hund im Wald spazieren. Jetzt ärgert sich über Verbotsschilder, die unter anderem an der Kastanienallee aufgestellt wurden und viele Spaziergänger irritieren. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Der Budberger Klaus Rudloff wundert sich, dass im Forst rund um Wolfskuhlen Schilder aufgestellt worden sind. Waldeigentümer Roderich Freiherr von Loe versichert, er stecke nicht hinter dieser Initiative.

Seit 16 Jahren wohnt Klaus Rudloff nun schon mit seiner Familie in Budberg. Ein Grund neben der beruflichen Veränderung waren die Naherholungsmöglichkeiten am Niederrhein, – vor allem die vielen Seen und Waldgebiete zum Ausreiten und Spazierengehen. „Ich genieße gerne mit meinem Hund die Natur, wenn es der Job erlaubt bin ich mehrmals am Tag im Wald oder laufe um die Baggerseen“, berichtet der 60-Jährige.

Doch Mitte Juni war Klaus Rudloff irritiert. „An verschiedenen Stellen waren Verbotsschilder aufgestellt und ein großes Astgeflecht hinderte am Weitergehen. Der kleine Wald zwischen Raiffeisenstraße und Wolfskuhlenallee wird mehr und mehr zum Sperrgebiet nicht nur für Hundespaziergänger sondern auch für den Rest der Natur suchenden Bevölkerung.

Info Das Forstamt schaut sich den Wald in Budberg an Forstamt Martin Volmering vom Regionalforstamt Niederrhein weist auf Nachfrage darauf hin, dass es ein freies Waldbetretungsrecht gibt: „Erholungssuchende dürfen sich im Wald aufhalten, sogar abseits der Wege, wnen es sich nicht um Naturschutzgebiete handelt.“ Es gebe allerdings Ausnahmen etwa für bestimmte Schonungen. Der Waldeigentümer können auch beantragen, bestimmte Waldgebiete für die Öffentlichkeit sperren zu lassen. Volmerung: „Dazu müssen aber gute Gründe vorliegen.“ Handekt es sich um ein Jagdgebiet, brüten dort seltene Vögel oder befinden sich dort sensible Unternehmen, können man Teile des Wald soerren lassen. In Budberg sei das seines Woissens nach nicht der Fall. Kontrolle Das Forstamt sie über die in Budberg aufgestellten Schilder informiert. In den nächsten Tagen werde man sich vor Ort ein Bild machen, sagte Martin Volmering.

Auch der Forstwirtschaftliche Notweg parallel zur Wolfskuhlenallee ist in Höhe der Einmündung zur sogenannten Kastanienallee neuerdings mit einem Schild gekennzeichnet: „Kein öffentlicher Durchgang. Unbefugten ist der Zutritt verboten. Eltern haften für ihre Kinder“. Somit ist der Zugang zur Kastanienallee (Fußgängerweg) faktisch nur noch über die Wolfskuhlenallee oder den Hecklerweg (beides Fahrstraßen ohne Fußweg) möglich. Das habe ihn doch sehr verwundert. Insgesamt sei es aus Sicht der Bürger unverständlich, dass bisher keine Auskiesung in der Budberger Umgebung der breiten Öffentlichkeit fußläufig zugänglich gemacht wurde.

Zunehmend mischten sich auch Angler ein. Viele der ehemaligen Baggerseen in Budberg sind an Angelvereine verpachtet. Rudloff: „Plötzlich sagen die Angler, dass man sich dort an den Gewässern nicht aufhalten dürfe.“ Die neuen Schilder im Wald und an den Seen wurden zum Gesprächsthema unter Spaziergängern und Hundebesitzern. „Man unterhält sich darüber“, sagt Klaus Rudloff. „Und irgendwie sind alle verunsichert.“

Der Wald und die Seen, um die es geht, gehören der Familie des Freiherr von Loë im Wolfskuhlenhof in Budberg. Eigentümer Roderich Freiherr von Loë wohnt selbst an der Wolfskuhlenallee und bekommt Tag für Tag mit, was in der Umgebung passiert. Er habe keine Verbotsschilder aufgestellt, versichert der Unternehmer. Jedenfalls nicht an der Kastanienallee. „Die einzigen Schilder, die von mir stammen, sind fünf Schilder an unserem eigenen Hofbetriebsgelände mit dem Hinweis ,Bitte nicht betreten’“, so Freiherr von Loë. In seinem „Wasserhäuschen“ werden hin und wieder Hochzeiten gefeiert, und die Gäste möchten nicht von Spaziergängern gestört werden. Außerdem führe ein forstlicher Rückeweg an der Pferdekoppel vorbei, die hinter seinem Hof liegt. „Wir züchten und halten Pferde, wertvolle Tiere“, so Roderich von Loë, „und die mögen freilaufende Hunde in ihrem Weidegang nun gar nicht.“

Was die aufgestellten Schilder angehe, so könne es sein, dass sie neu sind. Freiherr von Loë: „Vielleicht waren es die Angler. Auf die, ist seit über 70 Jahren Verlass, da sie aufopferungsvoll Fauna, Flora, Habitat und die Fische pflegen.“

Bei der Stadt Rheinberg war von Verbotsschildern am oder im Wald nichts bekannt. „Die Kastanienallee ist ein öffentlich zugänglicher Weg“, sagte der Technische Beigeordnete Dieter Paus. „Dazu gibt es vertragliche Vereinbarungen.“ Es sei nicht verboten, diesen Weg zu benutzen.