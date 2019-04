Abfallentsorgung : Ostern und Tag der Arbeit: Müllabfuhr verschiebt sich

Die Müllabfuhrtermine in Rheinberg verschieben sich wegen der Feiertage. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Wegen der bevorstehenden Osterfeiertage und dem Feiertag „Tag der Arbeit“ am 1. Mai verschieben sich die Müllabfuhrtermine. Darauf macht die Abfallberatung aufmerksam. Die Abfuhr der Biotonne im Revier 7 wird vorverlegt auf Donnerstag, 18. April, die der Restmülltinnen Revier 1B, Papier Revier 1B, Biotonne Revier 2 sowie gelber Sack Revier 1 auf Dienstag, 23. April.

Die Abfuhr der Restmülltonnen im Revier 2B, Papier Revier 2B, Biotonne Revier 3 sowie gelber Sack Revier 2 auf Mittwoch, 24. April. Abfuhr von Restmüll im Revier 3B, Papier Revier 3B, Biotonne Revier 4 sowie gelber Sack Revier 3 erfolgt am Donnerstag, 25. April.

Die Abfuhr Restmüll Revier 4B, Papier Revier 4B, Biotonne Revier 5 sowie gelber Sack Revier 4 fällt auf Freitag, 26. April. Die Abfuhr Restmüll Revier 5B wird verlegt auf Samstag, 27. April. Die Abfuhr Papier Revier 5B sowie Biotonne Revier 6 ist am Montag, 29. April. Die Abfuhr Papier Revier 6B sowie Biotonne Revier 1 ist am Dienstag, 30. April. Die Abfuhr Restmüll Revier 8B ist verlegt auf Donnerstag, 2. Mai. Die Abfuhr Restmüll Revier 9B erfolgt am Freitag, 3. Mai.