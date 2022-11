Pfelgebedarf auf Rekordhoch : VdK sieht prekäre Lage in der Pflege und fordert Entlastung

Rheinberg/Kreis Wesel Im Kreis Wesel sind fast 40.000 auf Pflegeleistungen angewiesen – so viele wie noch nie. Gleichzeitung sinke die Hilfe für Betroffene und Angehörige von Seiten des Staates. Alarmierend findet das der Sozialverband.

Nach wie vor werde ein Großteil der Pflegebedürftigen in den eigenen vier Wänden versorgt, von denen Ende vorigen Jahres 22.128 Personen ausschließlich Pflegegeld bezogen und 3594 ambulante Dienste beauftragten. „Aktuell wenden sich viele an den VdK, weil die Versicherungsleistungen nicht reichen, Betreuungsangebote durch professionelle Kräfte vor Ort fehlen oder aber gekündigt werden“, verweist Vöge auf die prekäre Lage.

„Viele gehen buchstäblich auf dem Zahnfleisch. Besserung ist nicht in Sicht“, so Vöge. Umso wichtiger sei es, dass sich die Menschen in NRW auf eine gute unabhängige, flächendeckende Beratung verlassen können und genug Plätze zur Kurzzeit-, Verhinderungs- sowie Tagespflege zur Verfügung stehen. „Wir fordern die Entlohnung von Angehörigen“, so der VdK-Kreisvorsitzende. „Außerdem muss die Bundesregierung die versprochene Erhöhung des Pflegegelds verabschieden.“