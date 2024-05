Live-Musik in Rheinberg Vanjas Musikhimmel hängt voller Rock’n’Roll-Gitarren

Zwischendurch leistet sich Frau Sky einige Hinweise darauf, wo sie ihre Einflüsse her bezieht. Rory Gallaghers Gassenhauer „Shadow Play“ von 1978 ist fester Bestandteil ihres Repertoires, und auf dem 1971er Album „A Space in Time“ von der Nottinghamer Woodstock-Legende Ten Years After hat sie eine gar nicht so bekannte Songperle entdeckt, der sie ihre eigene Handschrift aufgedrückt hat: „I’d love to change the world“ ist ein Song, der es verdient hat, nicht in Vergessenheit zu geraten. Und dessen Text voller Unentschlossenheit, Ungewissheit und Sehnsucht nach Frieden aktueller denn je ist. Selbst das melodiöse „Somebody to love“ aus der Frühphase der Bee Gees und später, als Zugabe, der Uralt-Rock-n’Roll-Schieber „Louie Louie“ setzen schöne Akzente.