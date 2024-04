Rheinberger besuchten die Niederlande Utrecht bietet viele Anregungen für ein modernes Leben

Auf beeindruckenden Fahrradwegen und -brücken ging es danach vorbei an der größten Wärmepumpe der Niederlande, die Heizwärme aus dem städtischen Abwasser erzeugt. Auch die Situation geflüchteter Menschen wurde nicht ausgespart. Für das Mittagessen luden die Gastgeber ins Restaurant „A beautiful Mess“ ein, unmittelbar am Asylbewerberzentrum im Inselstadtteil Oog in Al. Dort arbeiten Geflüchtete aus verschiedenen Ländern mit, sorgen für eine bunt gemischte Speisekarte und bekommen die Chance, sich so in die Stadtgesellschaft integrieren.