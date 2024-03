Evangelische Kirchengemeinde Rheinberg Neu im Presbyterium

„Schön, wenn sich Menschen für andere ehrenamtlich engagieren“, sagt Bettina Höhmann, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinberg. Und sie bezieht dies auf Ute Weber, die jetzt in einem feierlichen Gottesdienst mit anschließendem Empfang in ihr neues Amt als Presbyterin in der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinberg eingeführt wurde. Die anderen Presbyterinnen und Presbyter, die sich schon seit Jahren für Angebote und die Leitung der Gemeinde engagieren, haben sie dabei begleitet. Auf dem Foto (v.l.n.r.) sind zu sehen Robert Diedrich, Vera Wagner, Eugenia Rüttermann, Pfarrerin Bettina Höhmann, Thomas Fülling, Kristine Köhler-Vahle, Ute Weber. Petra Floris sowie Gisela Chowanietz (Vorsitzende). Nicht im Bild sind Christiane Culp, Heidi Bodden und Florian Glauer.