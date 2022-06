Konzert in Rheinberg : US-Blues-Star spielt im To Hoop

Rheinberg-Alpsray Die amerikanische Blues-Gitarristin und -Sängerin Joanna Connor gibt mit ihrer Band am 29. Juni ihr einziges Konzert in NRW im Rheinberger To Hoop.

Es gab eine Zeit – Ende der 1980-er, Anfang der 1990-er Jahre – da hätte sich die amerikanische Blues-Gitarristin und -Sängerin Joanna Connor einen Zweitwohnsitz am Niederrhein nehmen können. Oft spielte sie hier. Auftritte der damals knapp 30-Jährigen Musikerin wie der in der Rheinberger Stadthalle bei der Blues-Party oder im Moerser Schlosshof sind unvergessen. Nun kehrt Connor mit ihrer Band als längst etablierte und geschätzte Musikerin zurück. Am Mittwoch, 29. Juni, 20 Uhr, gastiert die Dame aus Brooklyn, New York, mit dem exzellenten Feeling für Chicago-Blues und ganz besonders für Slide-Gitarren-Spiel, zurück. Im Alpsrayer To Hoop an der Alpsrayer Straße 102 gibt sie ihr einziges Konzert in NRW. Ihr Album „4801 South Indiana Avenue“ wurde von Blues-Superstar Joe Bonamassa produziert. Tickets für das Konzert sind ab 32,30 Euro im Vorverkauf zu haben. Es gibt sie im To Hoop und an allen bekannten VVK-Stellen oder im Netz unter www.adticket.de. An der Abenbdkasse kosten sie 36 Euro.