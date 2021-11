Sankt Martin in Rheinberg : Urkunden für die schönsten selbst gebastelten Laternen

Rheinberg Diesmal wurden zwei vierte Klassen der Grundschule am Annaberg und der St.-Peter-Schule sowie zwei Schülerinnen der Private School of Life von der „Präko“ ausgezeichnet.

Das Rheinberger Martinskomitee für die Stadtmitte teilt sich in zwei Gruppen auf. Die „Tüko“ (Tütenkommission) sorgt dafür, dass Kinder und Senioren gut gefüllte Martinstüten bekommen, während die „Präko“ (Prämierungskommission) einzelnen Schülern und Schulklassen Urkunden für die schönsten selbst gebastelten Laternen überreicht. Das geschieht nach den beiden großen Zügen am Annaberg und in der Innenstadt. Diesmal ging ein erster Preis an die Klasse 4b der Grundschule am Annaberg. Die Jungen und Mädchen hatten Flaschenlaternen gebastelt, die die Jury überzeugten. Ebenfalls einen ersten Preis bekam die katholische Grundschule St. Peter. Dort hatten die Jungen und Mädchen der Klasse 4c sich für Axolotl-Amphibien als Motiv entschieden.