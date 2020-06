Nach AfD-Versammlung in Rheinberg : Aaldering gesteht Fehler ein, ist aber entsetzt über Hass und Häme

Die AfD-Veranstaltung am Sonntag im Kamper Hof war von Protesten begleitet. Das Lokal gehört der Aaldering-Unternehmensgruppe Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Am Sonntag fand eine Perteiveranstaltung der AfD im Kamper Hof in Rheinberg. In sozialen Medien, vor allem bei Facebook, wird nun die Unternehmensgruppe Aaldering, zu der der Kamper Hof gehört, beschimpft. Der Chef wehrt sich dagegen.