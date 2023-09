Interkulturelle Woche in Rheinberg Bonks Blaumännchen stehen für Vielfalt und Toleranz

Nach einer Erntedankmesse in der Budberger Reithalle, deren Erlös an die Partnergemeinde im Norden Ghanas geht, hat die Polizei die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Orsoy besucht und die Kindergartengruppe kennengelernt. Am Donnerstag, 28. September, und Freitag, 29. September, öffnet die Geflüchtetenunterkunft am Melkweg, die Tuwas-Frauengruppe bietet Kaffee, Tee, Kuchen und weitere Snacks an. Vertreterinnen und Vertreter des Migrations- und Behindertenbeirat stehen dort für Gespräche zur Verfügung.