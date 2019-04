Unsere Woche : Kritik ging deutlich übers Ziel hinaus

Meinung Rheinberg Politik muss manchmal wehtun, sie muss die Finger in die Wunden legen – wenn es angebracht ist. Das ist eine ihrer Aufgaben. Das gilt für Konflikte zwischen Parteien und einzelnen Politikern. Das gilt aber auch für Kritik an Verwaltungsmitarbeitern.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Zumindest das kommunale Führungspersonal – Bürgermeister, Beigeordnete, Fachbereichsleiter – müssen so etwas einstecken können. Auch in öffentlichen Sitzungen. Allerdings muss die Kritik sachlich bleiben.

CDU-Mann Klaus Wittmann ist jetzt deutlich übers Ziel hinaus geschossen, als er in der Ratssitzung mit Sozialdezernentin Rosemarie Kaltenbach abrechnete. Kaltenbach hat Pläne für ein Sozialhaus in der bald leerstehenden Schule am Pulverturm vorgelegt, Wittmann hält davon nicht viel. Das kann und muss man besprechen, es darf aber nicht ins Persönliche gehen. Wittmanns scharfe Worte waren nicht angebracht, weil Kaltenbach (die erstaunlich ruhig blieb) die Vorwürfe teilweise an Ort und Stelle entkräften konnte.