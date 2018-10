Rheinberg: Unitymedia-Kunden erst nächsten Mittwoch wieder mit Telefon und Internet

Ein „Übertragungswagen“ von Unitymedia, mit einer ausfahrbaren Satellitenantenne auf dem Dach, der Innenraum vollgestopft mit Mess-, Sende- und Empfangselektronik. So gelangt zumindest das Fernsehsignal zu den betroffenen Haushalten. Foto: Unitymedia/Oliver Tjaden

Rheinberg Unbekannte haben 200 Meter Glasfaserkabel von einer Hochtrasse gestohlen. Der Plan, eine Notleitung zu verlegen, scheiterte.

Die Verärgerung der rund 2500 betroffenen Unitymedia-Kunden in Rheinberg wächst von Stunde zu Stunde. Seit Dienstag können sie nicht aus dem Festnetz telefonieren und ihre Internetverbindungen sind tot. Bis der Schaden behoben ist, wird es voraussichtlich noch bis nächsten Mittwoch dauern. Warum, das teilte gestern Helge Buchheister, Sprecher des in Köln ansässigen Kabelnetzbetreibers, mit: „Im Raum Rheinberg haben Unbekannte mit viel krimineller Energie an einer Hochspannungstrasse ein von Unitymedia angemietetes Glasfaserkabel entwendet.“