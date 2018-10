Rheinberg : Unitymedia: Kabel-Reparatur hat begonnen

Ein gekapptes Glasfaserkabel zu reparieren, erfordert viel Erfahrung und technisches Know-how. Foto: RP/Peter Kneffel

Rheinberg Unitymedia teilte auf RP-Nachfrage mit, dass die Reparaturarbeiten an der Glasfaserleitung am Montag begonnen haben. Der Energieversorger, dessen Hochkabeltrasse Unitymedia nutzt, sei zuversichtlich, dass die abschließenden Spleißarbeiten am Mittwoch durchgeführt werden können.

Zur Erinnerung: Bisher unbekannte Täter haben offenbar in der Nacht von Montag auf Dienstag vergangener Woche ein etwa 200 Meter langes Stück Glasfaserekabel gestohlen. Seither sind rund 2500 Kunden des Kabelbetreibers ohne Festnetz- und Internetverbindung.