Liederabend im Budberger Bürgerhaus Was sich hinter deutschen Volksliedern verbirgt

Im Budberger Bürgerhaus gibt es am Samstag ein spannendes Programm: Unter dem Titel „Von gebrochenen Röslein, fliegenden Hüten und schwarzbraunen Haselnüssen“ präsentieren Gaby Herchert und Kevin Forbes einen ungewöhnlichen Liederabend mit viel Musik, aber auch Erläuterungen zu politischen und gesellschaftlichen Hintergründen in erster Linie von Volksliedern. Für letzteren Part ist Gaby Herchert zuständig. Die promovierte Literatur- und Kulturwissenschaftlerin ist seit rund 30 Jahren Professorin an der Universität Duisburg-Essen und hat dort einen Lehrstuhl für germanistische Mediävistik (Wissenschaft von der Geschichte, Kunst und Literatur des europäischen Mittelalters). Ein Forschungsschwerpunkt ihrer Arbeit ist die Bearbeitung von Minnegesang und Volksliedern.