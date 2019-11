Gute Gewinnchancen : Underberg-Palais ziert den Rotary-Adventskalender

Rheinberg Rotary-Clubs hoffen auf einen guten Verkauf ihres Adventskalenders. Der Erlös kommt unter anderem Grundschülern zugute.

Kaufen kann man die Kalender unter anderem in der Einhorn-Apotheke in Rheinberg (Gelderstraße), in der Burg-Apotheke in Alpen (Burgstraße), bei Juwelier Huels (Moerser Straße) und in der Buchhandlung am Rathaus in Kamp-Lintfort sowie in Moers bei der Volkshochschule, in der Adler-Apotheke am Altmarkt oder in der Stadtbibliothek.