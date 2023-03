Unternehmen in Rheinberg Underberg mit leichtem Umsatz-Plus

In Kombination mit der Zurückhaltung der Konsumenten sei eine Situation entstanden, die Preisverhandlungen mit dem Handel in den Fokus stellen. „Bei Beschaffung, Produktverfügbarkeit und in der Produktion haben wir zuletzt viele Hürden genommen, jetzt sind wir mitten in intensiven Gesprächen mit unseren Partnern wegen notwendiger Preiserhöhungen.“ Zwar habe die allgemeine Unsicherheit zuletzt etwas abgenommen, doch der Vorstand der Semper idem Underberg Aktiengesellschaft bekräftige seine realistische Einschätzung: Auf das gesamte Geschäftsjahr gesehen, rechnen die beiden Vorstandsmitglieder mit einem leicht steigenden Umsatz und einem bereinigten Gewinn leicht unterhalb des Niveaus des Corona-Geschäftsjahres 2020/2021.