Stadtentwicklung in Rheinberg : Kräuterturm als Wohnhaus

Rheinberg Ein Bauantrag liegt bei der Stadt Rheinberg bereits vor. Auch für das ehemalige Hotel-Rheintor-Areal gibt es Pläne. Beides soll im Bau- und Planungsausschuss im Dezember vorgestellt werden.

Der Underberg-Kräuterturm in Rheinberg steht schon so lange ungenutzt, dass selbst im Karneval in den Büttensitzungen keine Witze mehr darüber gemacht werden. Die Rheinberger, so hat es den Anschein, haben sich an den schäbigen Anblick des Gebäudes gewöhnt, in das das Land in Zusammenhang mit dem Verkauf an die Unternehmensgruppe Aaldering noch Steuergelder in erheblicher Höhe geflossen sind.