Kooperation mit Weseler Schwimmschule : Rheinbergs Underberg-Bad öffnet etwas länger

Noch ist das Underberg-Freibad geschlossen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg In Rheinberg beginnt der Badebetrieb eine Woche früher als geplant – am 20. Juni. In den Sommerferien kann täglich von 10 bis 19 Uhr geschwommen werden, also drei Stunden länger als geplant.

Viele Rheinberger sind nach wie vor fassungslos über die Ankündigung der Stadt, das Underberg-Freibad in diesem Sommer nur sehr eingeschränkt zu öffnen (wir berichteten mehrfach). Die Verwaltung führt Personalmangel als Hauptargument dafür an.

Immerhin konnte Bürgermeister Dietmar Heyde jetzt eine leichte Verbesserung der Situation bekanntgeben. In den sechs Wochen der Sommerferien (25. Juni bis 9. August) wird das Bad im Stadtpark nicht wie zunächst geplant täglich von 12 bis 18 Uhr, sondern von 10 bis 19 Uhr öffnen. „Zusätzlich können wir eine Woche vor den Ferien vom 20. Juni bis zum 24. Juni täglich von 12 bis 19 Uhr öffnen“, so Heyde in der Sitzung des Hauptausschusses. Das sei eine „deutliche Erweiterung der Öffnungszeiten“, die ermöglicht werde, weil es zu einer zeitweiligen Zusammenarbeit mit der Schwimmschule Tigerhaie in Wesel komme. Die Stadt schließe einen Vertrag mit den Tigerhaien, die dann im besagten Zeitraum Wachgänger zur Verfügung stellten. Die Weseler sollen sich mit den Rheinberger DLRG-Wachgängern und dem städtischen Personal abstimmen.

Mit Beginn des neuen Schuljahres ende dann aber auch die Freibadsaison. Eine Erweiterung der Öffnungszeit auf den kompletten August sei ausgeschlossen, antwortete Heyde auf die Frage von Ausschussmitglied Luise Theile (Grüne). Die Stadt setze erhebliche Haushaltsmittel ein, sagte der Bürgermeister: „Eigentlich hätten wir aufgrund der hohen Kosten die Öffnungszeiten im Freibad schon vor der Pandemie einschränken müssen.“ Das Solvay-Hallenbad soll am 11. August öffnen.

Er sei froh, dass die Stadt nun bei den Zeiten nachbessern könne. Erfreulich sei auch, dass nun klar sei, dass die Stelle des Badbetriebsleiters zum 1. Juli neu besetzt werde. Der bisherige Badbetriebsleiter Dustin Strelow hatte gekündigt. Heyde bedauert das: „Was Herr Strelow geleistet hat und was er uns hinterlässt, ist extrem wertvoll für die Stadt.“

Er habe großes Verständnis für die Enttäuschung vieler Rheinberger über die Umstände rund um das Underberg-Freibad. Es schmerze auch ihn im Herzen, dass das Bad in diesem Jahr nur eingeschränkt geöffnet werden könne. Die Stadt habe aber nur so und nicht anders handeln können. „Auch wir hätten das Bad gerne so viel und so lange wie möglich geöffnet“, so der Verwaltungschef.

In Richtung der DLRG Rheinberg unterstrich der Bürgermeister: „Die DLRG bleibt unser erster Ansprechpartner. Die Leute sind gut ausgebildet und haben einen engen Bezug zur Stadt. Das ist uns sehr wichtig und dafür sind wir sehr dankbar.“

(up)