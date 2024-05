Schwimmen in Rheinberg Underberg-Freibad ist ab dem 25. Mai geöffnet

70 Jahre alt wird das Underberg-Freibad in diesem Jahr. Deswegen werden alle Besucherinnen und Besucher in den ersten zwei Eröffnungsstunden an diesem Tag mit einem Willkommens-Getränk begrüßt. Und die jüngsten Besucher dürfen sich auf kleine Geburtstagsgeschenke freuen. Im Jubiläumsjahr gibt es eine Reihe von Veranstaltungen im Freibad. Auf die Familiade am 8. Juni folgt der SiRV-Day am 7. Juli, gefolgt von der großen Poolparty am 18. Juli, dem Tag der Rettungskräfte am 17. August und dem Tag des offenen Denkmals am 8. September. Abgerundet wird diese Veranstaltungsreihe durch diverse Trödelmärkte. Detail-Informationen zu allen Veranstaltungen findet man jeweils rechtzeitig vorher auf der Homepage www.rheinberg-baeder.de.