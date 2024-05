Underberg-Freibad in Rheinberg Zum 70. Geburtstag fehlte nur die Sonne

Sein Sohn kann sich noch sehr gut an die Eröffnungsfeier erinnern: „Mein Vater hat mich damals zwischen all den Ehrengästen in der ersten Reihe sitzen lassen.“ Es war der Beginn einer einmaligen Erfolgsgeschichte, in der es aber auch düstere Kapitel gab. „1992 sollte das Underberg-Bad geschlossen werden. Verhindert wurde die Schließung durch eine große Unterschriftenaktion der Bevölkerung“, erinnert sich Christiane Underberg, die schmunzelnd darauf verwies, dass die Bauzeit für die gesamte Anlage nur 130 Tage betrug.