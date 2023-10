Vereinbarkeit von Beruf und Familie Underberg in Rheinberg erhält Zertifikat für Familienfreundlichkeit

In den vergangenen Jahren habe Underberg die Vereinbarkeit durch verstärkte Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort sowie durch Digitalisierung weiter verbessert, ergänzte Nadine Sommer, Teamleiterin im Bereich HR Business Partner. „Unser Ziel ist es, auch zukünftig daran zu arbeiten, die individuelle Vereinbarkeit für all unsere Mitarbeitenden bestmöglich zu unterstützen.“ Die Zertifikate werden im kommenden Juni feierlich in Berlin vergeben.