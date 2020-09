Konzert in der Orsoyer Kirche : Duo singt Mondlieder in der Orsoyer Kirche

Simone Döring und Thorsten Waschkau sind das Duo What’s Next. Foto: Schwerdtner

Orsoy Seit Ausbruch von Corona musste im März die Konzertreihe in der Evangelischen Kirche Orsoy eingestellt werden. Nun dürfen in kleinem Rahmen wieder Konzerte stattfinden, unter Einhaltung der Hygieneregeln. Am Sonntag, 27. September, 17 Uhr starten Simone Döring (Klavier) und Thorsten Waschkau (Gesang) mit Auszügen aus ihrem neuen Programm.

