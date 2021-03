Gewässerverschmutzung : Undefinierbare blaue Masse am Ufer des Orsoyer Kuhteichs entdeckt

Die blaue Masse trieb am Ufer des Orsoyer Kuhteichs. Foto: Hohl, Ralf (hohl)

Rheinberg-Orsoy Etwas ratlos standen Mitarbeiter des Rheinberger Ordnungsamtes am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr vor einer bläulichen Masse, die am Ufer des Orsoyer Kuhteichs am Ortseingang trieb. Die Feuerwehr stellte den Schlamm sicher. Nun soll er untersucht werden.