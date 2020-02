Sturmwarnung am Niederrhein : Orkanwarnung könnte zu Unterrichtsausfall führen

Rheinberg/Xanten Wegen des zu erwartenden Sturms könnten auch in Rheinberg und Xanten die Schulen geschlossen bleiben. Eltern werden kurzfristig informiert.

Viele Schulen in NRW bleiben am Montag geschlossen

Die Stadtverwaltungen in Rheinberg und Xanten teilten auf Anfrage mit, dass sie die Prognosen beobachten und kurzfristig entscheiden werden, ob die Schulen am Montag geschlossen blieben. „Spätestens Sonntag wird entschieden, ob auch in Xanten Schulen geschlossen bleiben“, teilte zum Beispiel Xantens Bürgermeister Thomas Görtz am Freitagabend auf Facebook mit. Anschließend Dann würden die Eltern umgehend über alle möglichen Kanäle informiert.