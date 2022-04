Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte machten sich an Opferstock in Budberger Kirche zu schaffen

Der Opferstock befindet sich in der St.-Marien.Kirche in Budberg. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Budberg In der Kirche St. Marien in Budberg haben bisher unbekannte Täter versucht, einen Opferstock aufzuhebeln. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall habe sich am Montag zwischen 9 und und 18 Uhr ereignete, so die Polizei. In diesem Zeitraum ist die Kirche für jedermann frei zugänglich.

Die Unbekannten hebelten den Opferstock an mehreren Stellen auf, dabei sei Metall verbogen worden. Der Putz um den Opferstock herum sei stellenweise aus der Wand gebrochen. Ob es den Tätern gelang, Geld herauszunehmen, ist bisher nicht bekannt. Der Spendenbehälter sei nicht komplett aufgehebelt worden und es sei auch nicht gelungen, ihn aus der Wand zu stemmen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02843 9276-0.

