Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte beschmieren Europaschule mit Graffiti

Rheinberg Die Europaschule in Rheinberg ist von Unbekannten mit Graffiti beschmiert worden. Die Polizei bittet Zeugen, Beobachtungen zu melden.

Graffiti-Sprayer haben die Europaschule am Pulvertum in Rheinberg verunstaltet. Laut Polizeiangaben schrieben die Täter in grüner Farbe die Schriftzüge „47 zoroi" und „Zevil" an die Außenfassade der Schule, die sich an der Kurfürstenstraße befindet.