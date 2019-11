Musikalische Gesellschaft Rheinberg : Unbändige Lust auf besondere Kammermusik

Rheinberg Die Musikalische Gesellschaft Rheinberg präsentierte das hervorragende Sonos Trio in der Stadthalle.

Immer auf der Suche nach dem idealen Streicher-Klang, einer unbändigen Lust auf die besondere Form der Kammermusik, gastierte das in diesem Jahr neu formierte Streichtrio „Sonos“ (lat. die Klänge) im Rahmen der Konzerte der Musikalischen Gesellschaft in der Stadthalle. Verkörpert wird das Trio durch Matthias Bruns (Violine), Kasumi Matsuyama (Viola) und Wolfgang Schindler (Violoncello), die mit Auszügen aus Wolfgang Amadeus Mozarts KV 404a Nr. 5 „Dreistimmige Präludien und Fugen“ ihr Konzert begannen.

Sie gelten als ein einzigartiges Zeugnis der Beschäftigung Mozarts mit dem Werk Bachs. Im „Largo“ wirkte der langsame Satz als ein zeitloses Dahinströmen. Hier floss im Spiel des Trios alles mit größter Natürlichkeit. Alle drei Instrumente waren gleichberechtigt am musikalischen Geschehen beteiligt und betonten so ihre Gemeinsamkeiten. Mit dem „Allegretto innocente“ und „Presto“ aus Joseph Haydns „Streichtrio G-Dur op. 53.1“ waren zwei höchst originelle Sätze zu hören. Das scheinbar naive Allegretto barg manche Überraschung. Es steht in der von Haydn erfundenen Form der „Doppelvariationen“. Ein Thema in G-Dur und ein zweites in g-Moll lösen einander ab und werden jeweils variiert. Die inhaltliche Vielfalt der Variationen verlangte von den Interpreten hohe Flexibilität. In herrlichen Kantilenen und neckischen Wendungen entstand der Eindruck eines bestens aufeinander abgestimmten Zusammenspiels.