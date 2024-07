Beim Schützenfest der Sebastianer Umleitungen wegen der Kirmes in Rheinberg

Durch die Sperrung in Richtung Innenstadt kommt es auch zu Einschränkungen im Busverkehr am Mittwoch, 31. Juli, bis einschließlich Fahrplanende am Mittwoch, 7. August. Die Linie 913 fährt aus Richtung Orsoy kommend die Haltestelle „Krankenhaus“ nicht an. Die Haltestelle „Terrazoo“ wird ersatzweise gegenüber der Feuerwehr eingerichtet. Die Haltestelle „Rathaus“ wird für alle Linien zu den bekannten Ersatzhaltestellen auf dem Innenwall beziehungsweise dem Außenwall in Höhe der Bahnhofstraße verlegt. Die Haltestelle „Beguinenstraße“ auf dem Innenwall entfällt ersatzlos. Davon sind die Linien 1 und 38 betroffen. Der Bürgerbus fährt weiterhin alle bekannten Haltestellen an. Ausnahme ist die Haltestelle Rathaus. Hier werden ebenfalls die genannten Ersatzhaltestellen an den Wällen beziehungsweise an der Bahnhofstraße genutzt.