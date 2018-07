Rheinberg: Umbauideen für die Kaiserstege werden im „Hotel Am Fischmarkt“ vorgestellt

Rheinberg : Aumund stellt Ideen für Kaiserstege vor

Rheinberg Für Sonntag, 2. September, lädt der Investor zur Vorstellung erster Entwürfe in das „Hotel Am Fischmarkt“ ein.

Drei Wochen nach der Vorstellung des neuesten Immobilienprojektes von Unternehmer Franz-W. Aumund im Bau- und Planungsausschuss (wir berichteten ausführlich) hat Imke Opgen-Rhein, Geschäftsführerin der Aumund Immobilien GmbH & Co. KG, alle Hände voll zu tun, um die nächsten Schritte zur Realisierung des Projektes „Kaiserstege“ in Angriff zu nehmen. Die Rheinberger können sich von den Vorstellungen des Unternehmers und des Münsteraner Architekturbüros Pfeiffer-Ellermann-Preckel bereits frühzeitig ein Bild machen: Für Sonntag, 2. September, lädt Aumund in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zur Vorstellung erster Entwürfe in das „Hotel Am Fischmarkt“ ein.

„Ich möchte ein gutes Gefühl dafür bekommen, welche Resonanz dieses Projekt bei den Rheinbergern findet und welche Nutzungsideen Zukunft haben“, so Investor Franz-W. Aumund. Gleichzeitig möchte er potenziellen Nutzern die Gelegenheit zum intensiven Gedankenaustausch geben. Architekt Jörg Preckel, der auch die Präsentation im Bau- und Planungsausschuss übernommen hatte, wird vor Ort die Ideen um 11.30 Uhr in einem Vortrag vorstellen.

Der Rheinberger Unternehmer hat nach dem Kauf der van-Gember-Villa an der Orsoyer Straße 2 im Jahr 2013 auch schrittweise die angrenzenden Häuser an der Kaiserstege 1-5 erworben. Der Investor mit einem besonderen Faible für Architektur macht keinen Hehl daraus, dass er das Ensemble der sechs Gebäude nach intensiver Vorarbeit zu einem Kleinod entwickeln möchte. „Erhalten wird das denkmalgeschützte Haus Orsoyer Straße 2, die Häuser Kaiserstege 1, 2 und 3 werden nach Feststehen der geplanten Nutzung sicher eine deutliche Veränderung erfahren“, bestätigt Franz-W. Aumund die laufende Planung. „Ich freue mich, dass die vorgestellten Planungen bei Rat und Verwaltung so guten Zuspruch gefunden haben.“



Aumund ist nun selbst gespannt, welche potenziellen Nutzer sich finden werden, um das neue Projekt mit Leben zu füllen. Verkauft wird im Anschluss an die Realisierung kein Teil des geplanten Gebäudeensembles. „Derzeit sind für mich sowohl Nutzungen als Wohnraum als auch als gewerbliche Fläche für Bürodienstleister oder Arztpraxen eine Option“, so Aumund weiter. Der Investor möchte jedoch zunächst dafür sorgen, dass bereits vor Baubeginn klar ist, dass seine Planungen für Rheinberg bedarfsgerecht sind. „Die Kunst besteht nicht darin, etwas Attraktives zu bauen – die Kunst besteht darin, etwas Attraktives zu bauen, das in Rheinberg angenommen wird und langfristig im Stadtbild positive Akzente setzt.“