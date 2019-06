Stadtumbau Rheinberg : City-Baustelle zum Stadtfest geräumt

Dieter Paus (l.) ist zufrieden. Holz - und Fischmarkt sind fast fertig. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Umbau von Holz- und Fischmarkt wird zum Stadtfest in Rheinberg fertig. Nun winken Millionen für die Umgestaltung der Fußgängerzone und die Sanierung des Alten Rathauses. Baustart soll im Winter sein – aber nicht im Weihnachtsgeschäft.

Zuletzt hatten sich die Sorgenfalten noch tiefer in die Stirn einiger Geschäftsleute gegraben. Doch die Stadt gibt Entwarnung. Die Großbaustelle in der City wird rechtzeitig zum Stadtfest am kommenden Wochenende fertig. Bis auf ein paar Restarbeiten. Das ist nicht die einzige frohe Botschaft, die ein Lächeln ins Gesicht des Technischen Beigeordneten Dieter Paus zaubert. Der Strukturausschuss des Regionalverbandes Ruhrgebiet (RVR) hat in der vergangenen Woche grünes Licht für die nächsten großen Schritte signalisiert, die Attraktivität des Stadtkerns auf ein neues Niveau zu heben. Er empfiehlt der Verbandsversammlung, die Neugestaltung der Fußgängerzone und die Komplettsanierung des Alten Rathauses zu 60 Prozent zu fördern. Das Gesamtpaket, zu dem auch das so genannte Fassaden- und Hofprogramm gehört, ist mehr als fünf Millionen Euro schwer.

Dieter Paus ist nach Rückkehr aus dem Urlaub sichtlich zufrieden mit dem Stand der Innenstadtsanierung. Das helle Betonpflaster zwischen Underbergpalais und Eisdiele, das sich angleicht ans Umfeld auf dem Großen Markt sowie auf Orsoyer- und Rheinstraße, liegt und sichert Barrierefreiheit. Lediglich die beiden Bushäuschen fehlen noch. Hier hat sich die Politik bekanntlich gegen ein Hochbord entschieden. So müssen Fahrgäste beim Einstieg in den Bus eine Stufe nehmen. Das rote Band vor der Häuserzeile, das den Rahmen zieht um die Marktplätze, konnte liegen bleiben.

Info Das Integrierte Handlungskonzept Etappen Der Stadtumbau in Rheinberg vollzieht sich in fünf Etappen. Start Der Anfang war die Neugestaltung des Großen Marktes. Folge II Es folgte die bauliche Anpassung des Vorplatzes an der Kirche St. Peter, inklusive Spilefläche Folge III Fast abgeschlossen: Umbau von Fisch- und Holzmarkt. Fußgängerzone Jetzt geht’s weiter in die Fußgängerzone, samt Kamper und Beguinenstraße. Dazu gehört die Förderung für private Fassaden und Hofgestaltung. Finale Zum Schluss steht der Umbau der Wallanlagen.

Zur Fahrbahnsanierung, das betont Paus, habe es technisch keine Alternative gegeben. Der massiv verdichtete Untergrund habe zu Verwerfungen des alten Pflasters geführt und einen tiefgreifenden Eingriff unumgänglich gemacht. Der habe nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass der Zeitrahmen leicht überschritten worden ist. Denn die Tiefbauer haben sich an der betonharten Tragschicht abgearbeitet. Dennoch: „Wir sind eigentlich von der Zeit her genau im Plan“, sagt der Cheftechniker im Stadthaus. Nach dem Baustart zu Jahresbeginn sei Ende Mai als Ziel anvisiert worden. Dass die Arbeiten nun Anfang der zweiten Juni-Woche auf die Zielgerade einbiegen, sei den zwölf Schlechtwettertagen im Winter geschuldet. Paus freut sich, dass der Dienstleistungsbetrieb (DLB) die Sperrung der Nord-Südtrasse durch die City genutzt hat, die wackeligen Stellen im Pflaster der Orsoyer Straße auszubessern: „Schön, dass das geklappt hat.“ Er ist auch froh, dass der Kanal über die komplette Länge der Gelderstraße ertüchtigt worden ist, ohne die Gasse aufzubuddeln. „Inliner“ heißt das Zauberwort. Ein Schlauch wird ins alte Rohr eingeführt und schließt es dicht ab. „Das ist wie neu, nur schneller und viel günstiger“, so Paus.

Auch die Sanierung des Kanals in der Gelderstraße ist fast abgeschlossen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Der Cheftechniker lobt sein Team, dem es gelungen sei, den Förderantrag für den nächsten Schritt bei der für Geschäftsleute zugegebenermaßen sehr schmerzhaften „Operation am offenen Herzen“ rechtzeitig und offensichtlich förderfähig vorzulegen. „Ein wirklicher Erfolg.“ So gebe es begründete Aussicht, dass der Bewilligungsbescheid für die erwarteten 3,5 Millionen Euro so früh kommt, dass im nächsten Winter die Fußgängerzone umgebaut werden kann und dort das Ruckelpflaster verschwindet. Auch das rote Band an den Seiten, das bei Minustemperaturen zur Ruschbahn wird, ist dann Geschichte. Die Fußgängerzone – inklusive Kamper- und Beguinenstraße – wird komplett mit den hellen Betonsteinen ausgelegt. Barrierefreiheit bis in die Läden zu schaffen, sei sei wegen unterschiedlicher Eingangshöhen eine echte Herausforderung. „Wir legen aber erst nach dem Weihnachtsgeschäft los“, kündigt Paus an.