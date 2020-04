Investitionen : Grundschulmensa wird umgebaut und erweitert

Bürgermeister Frank Tatzel (Mi.) machte sich mit der stellvertretenden Leiterin des Fachbereichs Schule-Sport-Kultur, Stefanie Kaleita (2.v.l.), Architektin Karen Diedrich (2.v.r.) und Schulleiterin Gabi Krekeler (re.) ein Bild über die voranschreitende Umbaumaßnahme Foto: Stadt

Rheinberg Weil die Rheinberger Schule wegen der Corona-Krise seit Wochen geschlossen ist, wurde mit den Arbeiten früher begonnen. In der Grundschule St. Peter werden bereits mehr als 80 Prozent aller Kinder nach dem Unterricht in der Schule betreut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Katholische Grundschule St. Peter läuft in allen Jahrgängen dreizügig. In diesem Schuljahr besuchen mehr als 250 Kinder in zwölf Klassen die Schule. Wie an allen anderen städtischen Rheinberger Grundschulen gibt es neben dem regulären Unterricht am Vormittag auch Betreuungsangebote am Nachmittag. Je nach Elternwunsch können die Kinder entweder bis 13 oder bis 16 Uhr verbindlich in der Schule betreut werden, während die Eltern ihre Berufstätigkeit ausüben können. Diese Betreuungsangebote erfreuen sich wachsender Beliebtheit. In der Grundschule St. Peter werden bereits mehr als 80 Prozent aller Kinder nach dem Unterricht in der Schule betreut.

Nachdem sich die St.-Peter-Schule im vergangenen Sommer an ihrem Schulstandort an der Schulstraße vergrößern konnte und seitdem das benachbarte Schulgebäude der ehemaligen Gemeinschaftsgrundschule Rheinberg mitnutzt, bietet der Standort viel Platz zum Spielen, Basteln, Kochen, Musizieren und Toben am Nachmittag.

Zunehmend problematischer wurden jedoch in den letzten Jahren die Zubereitung und die Einnahme des Mittagessens für so viele Kinder. In mehreren Schichten wurde den Kindern das tägliche Essen zur Mittagzeit angeboten. Dies erforderte viel Organisationsgeschick des Betreuungsteams. Letztendlich wurde jedoch festgestellt, dass weder die verfügbaren Raumkapazitäten noch die relativ einfache Küchenausstattung nicht mehr ausreichten.

Die Lebensweisen der jungen Eltern haben sich geändert. In den meisten Familien arbeiten Väter und Mütter; dies belegt die Nachfrage nach Ganztagsbetreuungsplätzen in den Kitas. Um den veränderten gesellschaftlichen Anforderungen an Schule, die sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen werden, Rechnung zu tragen, hatten Rat und Verwaltung beschlossen, die Voraussetzungen für eine gute Versorgung der Kinder in der Grundschule St. Peter zu schaffen und eine Mensa in ausreichender Größe mit professioneller Kücheneinrichtung zu errichten. So entsteht nun eine Küche mit Essensausgabe sowie eine getrennte Spülküche und je ein ausreichend großer Lager- und Personalraum für die Mitarbeiterinnen. Auch der vorhandene Speiseraum wird erweitert. Bald können zeitgleich bis zu 85 Kinder speisen. Da die Kinder zu drei unterschiedlichen Zeiten den Unterricht beenden, wird die Möglichkeit geschaffen, bei Bedarf allen Kindern der Schule einen Betreuungsplatz anbieten zu können, so dass alle Kinder in angehmer Atmosphäre ihr Mittagessen einnehmen können.