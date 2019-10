Bürgerzentrum Alpsray : Uli Masuth spielt „Mein leben als Ich“ im To Hoop

Rheinberg-Alpsray Der Kabarettist deckt in seinem Programm die Schwächen des Gutmenschentums auf und bürstet gewaltig gegen den Strich. Am Freitag, 18. Oktober, ist er zu Gast in Alpsray.

„Mein Leben als Ich“ heißt das aktuelle Programm des Kabarettisten Uli Masuth. Er tritt damit am Freitag, 18. Oktober, 20.30 Uhr, im To Hoop an der Alpsrayer Straße 102 im Bürgerzentrum Alpsray auf. Uli Masuth stammt aus Rheinhausen, lebt seit einigen Jahren allerdings in Weimar und ist jetzt wieder am Niederrhein unterwegs. Er fragt sich: Was ist los in einer Zeit, in der sich die Menschen immer häufiger selbst fotografieren? Die Mitmenschen zunehmend aus den Augen verlieren oder als Bedrohung empfinden? Eine Zeit, in der Ängste wachsen und Ablenkung immer größer geschrieben wird? Spiele ich eigentlich noch eine Rolle, in meinem Leben und im großen Ganzen?