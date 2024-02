Rheinbergs ukrainische Gäste haben Panne bei Tagesausflug KFZ-Monteure erweisen sich als Helfer in der Not

So auch jetzt, als die Schülergruppe und ihre Gastgeber die Zeche Zollverein in Essen besichtigten. Bei diesem Tagesausflug hatte der Reisebus der ukrainischen Gäste eine Panne. Er ließ sich nicht mehr starten. „Nach einigen erfolglosen Reparaturversuchen haben wir unsere Elternschaft nach Kontakten zu kundigen Menschen gefragt“, erzählt Marcus Padtberg, Leiter des Gymnasiums. Daraufhin habe es rasch zahlreiche Rückmeldungen gegeben. Ein Vater, der in Essen eine Spedition hat, und der Nachbar eines Amplonius-Lehrers hatten den gleichen Gedanken: Sie stellten den Kontakt von zwei Seiten aus zur Firma Beilharz Nutzfahrzeuge in Essen her. Marcus Padtberg: „Ohne uns zu kennen, machten sich Monteure auf den Weg zum Busbahnhof Essen, wo der Bus gestrandet war. Das, was zuvor eineinhalb Tage nicht gelungen war, ermöglichte der Einsatz der Beilharz-Mitarbeiter: Sie brachten den Bus wieder in Ordnung. Wir bedanken uns, auch im Namen unserer Gäste ganz herzlich für das tolle Engagement. Genial, was für tolle und hilfsbereite Menschen es in unserem Land gibt.“