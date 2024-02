Amplonius-Gymnasium Rheinberg Die Hoffnung auf ein bisschen Normalität

Normalität ist das, was die Gäste aus der Ukraine am meisten brauchen. Aber wie vermittelt man Normalität, wenn man weiß, dass 27 Kinder und Jugendliche zwischen elf und 16 Jahren und ihre drei Lehrerinnen vom ökonomischen Liceum in Lwiw in der Westukraine tagtäglich mit Krieg, Zerstörung, Tod und Angst konfrontiert sind, und das seit nun zwei Jahren?