Deutsches Rotes Kreuz : Übung für den Ernstfall im Rhein

Rheinberg Wasserretter des Deutschen Roten Kreuzes mit einer Spezialausbildung zum Schwimmen in fließenden Gewässern und acht Hundeführer mit ihrer vierbeinigen Unterstützung trainierten einen Tag lang auf dem und im Strom.

Es war eine Premiere: Als jetzt drei Rettungsboote des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für den Übungstag ins Wasser gelassen wurden, trainierten erstmals zwei Bereiche des Kreisverbands Niederrhein gemeinsam: zwei Einheiten der Wasserwacht und die Rettungshundestaffel. Wasserretter mit einer Spezialausbildung zum Schwimmen in fließenden Gewässern und acht Hundeführer mit ihrer vierbeinigen Unterstützung trainierten einen Tag lang auf dem Rhein .

„Es war ein voller Erfolg“, sagte Christian Vorstius, stellvertretender Präsident des DRK-Kreisverbands Niederrhein, im Anschluss an die Übung, und er war voller Stolz auf seine Mannschaften. „Und keiner wurde seekrank“, fügte er noch lachend hinzu.

Ausbildung Die DRK-Wasserwacht Rheinberg bietet Kinderschwimmen, Rettungsschwimmen und Jugendschwimmen an und bildet Lehrkräfte aus, die die Rettungsfähigkeit erlangen wollen. Kontakt: DRK-Stadtverband Rheinberg, Melkweg 3, Tel. 02843 9063-0, Mail info@drk-rheinberg.de

Trainiert worden seien die Gewöhnung an das Wasser bei starker Strömung und das Verhalten auf einem Rettungsboot. Auch seien Übungen zur Suche von vermissten Personen nach einer Anfahrt über den Rhein gemacht worden, berichtete das Deutsche Rote Kreuz. „Die Wasserretter haben trainiert, eingeklemmte – oder ,verblockte‘, wie es im Fachjargon heißt – Personen im Strömungsbereich des Rheins zu befreien. Natürlich gehörte die Rettung einer vermissten Person durch die Wasserwacht mit der weiteren medizinischen Versorgung auf dem Boot auch dazu“, berichtete Klaus Püttmann, Leiter der DRK-Wasserwacht Rheinberg.

In den Sommerferien

In den Sommerferien : Wülfrather Wasser Welt kann wieder ohne Test besucht werden

„Wenn Leben in Gefahr sind, macht niemand Pause“

Ehrenamtliche Helfer erzählen : „Wenn Leben in Gefahr sind, macht niemand Pause“

Seepferdchen-Kurse in Langenfeld

Seepferdchen-Kurse in Langenfeld : 160 Kinder wollen Schwimmen lernen

Udo Zurmühlen, Kreisbrandmeister der Feuerwehr im Kreis Wesel, sowie Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rheinberg begleiteten zusammen mit dem dortigen Leitungspersonal des DRK die Übungen, beobachteten und unterstützten. Am Ende des Tages gab es Lob von den Beobachtern. „Sie waren beeindruckt vom hohen Ausbildungsstand unserer Wasserwacht sowie den Fähigkeiten der Rettungshunde und ihren Hundeführen“, freute sich Christian Vorstius.

Gerade im Moment sind gut eingespielte und trainierte Wasserretter besonders notwendig, denn in den vergangenen Wochen sind zahlreiche Badeunfälle – häufig an Flüssen, Bächen oder offenen Seen – passiert. „Die Temperaturen sind hoch und viele suchen die Abkühlung im Wasser. Durch die Corona-Pandemie waren und sind teilweise Bäder geschlossen, und auch unabhängig davon lockt natürliches Wasser zum Schwimmen oder Baden. Aber das kann lebensgefährlich sein“, warnte Wasserwacht-Leiter Klaus Püttmann.