Kindertagesstättenplätze : Übergangs-Kita in der Begegnungsstätte

Angelika Lüdecke vom Sozialdienst Katholischer Frauen Moers führt im Untergeschoss der Begegnungsstätte Reichelsiedlung eine Schwangerschaftsberatung durch. Die Räume werden künftig übergangsweise als Kindertagesstätte genutzt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Im städtischen Haus an der Eschenstraße in der Reichelsiedlung soll Platz für die Betreuung von bis zu 40 Kindern geschaffen werden. Der Jugendhilfeausschuss stimmte zu.

39 Rheinberger Kinder stehen momentan auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz ab dem 1. August. Weil für diese Jungen und Mädchen ein gesetzlicher Anspruch auf Betreuung besteht, es aber zu wenige Kita-Plätze gibt, steht die Stadt mächtig unter Druck. An der Akazienstraße in der Reichelsiedlung ist zwar eine neue Kita geplant, doch ist dort noch nicht einmal mit dem Bau begonnen worden.

Schon mehrfach hatten sich Politik und Verwaltung im Jugendhilfeausschuss den Kopf über eine Übergangslösung zerbrochen – mit überschaubarem Erfolg. In der Sitzung am Mittwochabend präsentierte Sozialdezernentin Rosemarie Kaltenbach nun eine lange Liste mit theoretisch denkbaren Standorten.

Info CDU-Fraktion zieht ihren Antrag zurück Antrag Die CDU zog im Jugendhilfeausschuss ihren Antrag, die Geräte der Street-Workout-Anlage im Neubaugebiet Moerser Straße ab- und neben dem künftigen Pump Track (Mountainbike-Strecke) auf dem Bolzplatz an der Königsberger Straße aufzubauen, zurück. Stattdessen soll dort eine neue Street-Workout-Anlage gebaut werden. Dafür werden weitere 28.000 Euro bereitgestellt. Die Pump-Track-Anlage ist als Leader-Projekt geplant.

Ganz oben rangierte da der Altbau der ehemaligen Grundschule Ossenberg. Theoretisch denkbar, das Landesjugendamt würde das auch genehmigen, allerdings wäre ein kostspieliger und zeitintensiver Umbau erforderlich. Auch die Anmietung einer Containeranlage erwies sich als nicht optimal. Geprüft wurden auch die Einrichtung von Notgruppen in der Awo-Kita an der Königsberger Straße, in Alpsray, in den evangelischen Kitas in Budberg und Orsoy, im evangelischen Kinderhaus an der Fossastraße oder den Einrichtungen der katholischen Kirchengemeinde St. Peter – überall das selbe: kein Platz oder andere Hindernisse.

Letztendlich muss nun die städtische Begegnungsstätte Reichelsiedlung herhalten. Schweren Herzens, wie Beigeordnete Kaltenbach deutlich sagte. Denn für die vielen dort untergebrachten Gruppen, die wichtige Arbeit für das Klima in der Siedlung sorgen, muss Ersatz geschaffen werden. „Es wäre möglich, das gesamte Untergeschoss als Kita zu nutzen“, erläuterte sie. der Landschaftsverband habe signalisiert, dass bis zu 40 Kinder dort maximal eineinhalb Jahre betreut werden könnten. Kaltenbach: „Der Vorteil wäre, dass viele dieser Kinder anschließend gleich in die neue DRK-Kita an der Akazienstraße wechseln könnten, wenn die fertig ist. Die liegt ja gleich um die Ecke.“

Die Fraktionen trugen diesen Vorschlag einstimmig mit, weil sie die Notlage sahen. Sie betonten allerdings, dass die Stadt auf jeden Fall Ersatz für die Gruppen schaffe müsse, die die Begegnungsstätte für die Übergangs-Kita räumen müssen. In Abstimmung mit dem Fachbereich Planung soll nun zügig überlegt werden, welche bauliche Maßnahmen nun erledigt werden müssen.

So kann die Stadt einmal kurz aufatmen. Die Problematik der Kindertagesstätten wird sie aber auch weiterhin beschäftigten. Wenn die geplante DRK-Einrichtung an der Akazienstraße 2021 bezogen werden kann, erreicht die Stadt eine Versorgungsquote von 100 Prozent. Die wird aber wieder absinken, wenn nicht frühzeitig gehandelt wird.

Deshalb unterbreitete Rosemarie Kaltenbach dem Jugendhilfeausschuss einen weiteren Vorschlag. Einer, der im Verwaltungsvorstand auf uneingeschränkte Zustimmung gestoßen sei, wie sie hervorhob. Auf dem Gelände des Grundschulstandorts Grote Gert an der Schützenstraße soll eine dreigruppige Kindertagesstätte geplant und in den Jahren 2020/2021 umgesetzt werden. Und zwar so, dass die Einrichtung noch erweitert werden könne, wenn weiterer Bedarf bestehe.