Überflutungen in Rheinberg Kanäle überfordert mit Wassermassen

Es war ein dramatisches Bild, was sich beim letzten Unwetter in Borth den Anwohnern der Hesperstraße bot: Das Wasser stand auf der Straße und floss nicht mehr ab. „Wir sind knietief eingesunken und mussten durch das Wasser zu unseren Häusern waten“, berichtet Anwohnerin Petra Schmitz (Name von der Redaktion geändert). Ein ähnliches Bild bot sich in der Straße im Eschenholz unweit von der Hesperstraße. Auch hier berichten Anwohner der Redaktion von Wassermassen auf der Straße.