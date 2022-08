Bürgerzentrum Alpsray : Allerbeste Unterhaltung im ganz kleinen Kreis

Postbeamter im grünen Pollunder: Hans-Hermann Thielke begeistere beim Comedy Abend im Bürgerzentrum Alpsray. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Das Bürgerzentrum in Alpsray feierte am Wochenende 25-jähriges Bestehen. Der Comedy-Abend am Freitag hätte mehr Publikum verdient gehabt. Doch die Stars auf der Bühnen nahmen’s mit Humor. Großartig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erwin Kohl

Alles war angerichtet für die Auftaktveranstaltung des „Alpsray open air“. Die Würstchen lagen auf dem Grill, die Getränke waren gekühlt und im Backstage-Zelt warteten Stars wie Andreas Obering alias „Der Obel“, Hans-Hermann Thielke oder der „Unheimliche Heinz“-Gröning. Was fehlte, war das Publikum. Nur knapp 40 Besucher sorgten für lange Gesichter beim Veranstalter.

„Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir bieten hier ganz viel Qualität fürs Geld“, sagt Hans-Peter Götzen, Vorsitzender des Trägervereins Bürgerzentrum Alpsray. Obel nahm’s mit Humor: „Es ist eben ein ausgewähltes Publikum.“ Der TV-Star moderierte und bot selber Comedy vom Feinsten. Etwa mit seiner Version des Tote-Hosen-Hits „An Tagen wie diesen“, den Obel kurzerhand auf Lockdown und Homeschooling umgeschrieben hat: „Mit Blagen wie diesen, war das eine Horrorzeit“.

Musikalisch ging‘s weiter mit Sarah Hübers, die den Contest „Dein Song“ auf dem Kinderkanal KiKa gewonnen hat. Mit Eigenkompositionen wie „Eine Welt, die sich nicht dreht“, ein Lied über verloren geglaubte Freundschaften, zog sie das Publikum auf ihre Seite. Hans-Hermann Thielke, Postbeamter im grünen Pullunder, berichtete über Lektionen im Lehrgang Humor im nichttechnischen Postdienst: „Wenn jemand, das kann auch jemand anderer sein, an den Schalter kommt, sollte man ihn nach einem tageszeitabhängigen Gruß mit einem Lächeln begegnen.“ Er widmete sich auch der Klimakrise, der er mit Strom aus einer Biogasanlage begegnet: „Da wird aus tierisch vergorenen Animal-Fäkalien Strom gemacht. Die Herdplatte wird genauso heiß wie mit anderem Strom, nur aus der Steckdose riecht es etwas streng.“ Eine Mischung aus Folk und Pop präsentierte das Kölner Trio „Mrs. Greenbird“, das seinen Namen, so Obel, einem toten Alexandersittich verdankt, der eines Tages vor der Tür lag. Lieder voller Melancholie oder Nostalgie wie der verträumte Titel „One Day in June“ kommen gut an.

Katrin Piplies und Betty LaMinga, für die erkrankte Mirja Regensburg eingesprungen, begeisterten mit bester StandUp-Comedy. So wurde ein banaler Reifenwechsel in der Werkstatt zum Stressfaktor fürs Zwerchfell, weil er immer wieder in einem anderen Genre gespielt wurde. Katrin Piplies bediente mit schauerlicher Grabesstimme die Gattung Horror: „Komm schon, leg dich unter den Wagen, du brauchst keine Angst zu haben“, während Betty LaMinga das Drama wählte: „Nun knie ich im Dreck ganz tief, mein Leben läuft irgendwie schief.“ Bei Oper, Western und Porno begeisterte das Duo, nur einmal musste es passen: „Comedy? Das versuchen wir doch schon die ganze Zeit.“

(erko)