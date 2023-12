Flüchtlingsarbeit in Rheinberg Tuwas-Projekt für dem Aus

Seit nunmehr sieben Jahren leitet Biggi Kraemer in Abstimmung mit dem Jobcenter an der Flüchtlingsunterkunft am Melkweg das Tuwas-Projekt. Bekannt geworden ist das Projekt in Trägerschaft der Tuwas-Genossenschaft vor allem durch die Flüchtlingsfrauen, die bei vielen Ereignissen in der Stadt ihre Näh- und Bastelarbeiten, Kunstprojekte und vieles mehr vorstellten.