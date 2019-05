Bart- und Haarmode : Der Barbier von Rheinberg

RHEINBERG Turan Akcil hat an der Rheinstraße 11 den ersten Barber-Shop in der Stadt eröffnet. Zur Bartpflege gehört auch das Ölen und Wachsen der Gesichtsbehaarung. Und: Auch Männer lassen sich gerne mal die Augenbrauen zupfen.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Jetzt hat der 44-jährige Friseur an der Rheinstraße 11 „Turan’s Barber-Shop“ eröffnet. An fünf Plätzen dreht sich dort nicht alles, aber vieles um das Kultobjekt Bart. Zum Programm gehört der Haar- ebenso wie der Bartschnitt, die Rasur, das Zupfen der Augenbrauen mittels Fadenmethode, das Wachsen der Gesichtshärchen. Neben Chef-Barbier Turan Akcil kümmern sich zunächst zwei Mitarbeiter – Mohamed al Salami und Abdullah Mohamed – um die Belange und das Wohlbefinden der männlichen Kunden. Allesamt geschulte Barbiere. Akcil erklärt: „Ein Barbier ist auch ein Frisör, umgekehrt gilt das meist nicht.“ Das Schneiden von Bartfrisuren in exakter Abstimmung auf das Haupthaar verlange viel Erfahrung. Er selbst habe zahlreiche Weiterbildungen besucht, um diese Handwerkskunst zu perfektionieren.