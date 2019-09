Ossenberg : „Türöffner“-Tag in Ossenbergs Kirche

Rheinberg-Ossenberg Die Gemeinde St. Mariä Himmelfahrt nimmt am Aktionstag der „Sendung mit der Maus“ teil.

(RP) Der 3. Oktober steht in diesem Jahr wieder im Zeichen der Kinder und Familien Denn „Die Sendung mit der Maus“ (WDR) hat zum neunten bundesweiten „Türöffner-Tag“ aufgerufen. Auch in unserer Region werden sich dann Türen öffnen, die sonst für Kinder verschlossen sind.

Sachgeschichten live gibt es auch in der Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Ossenberg. Dort können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren und deren Eltern Türen öffnen, die sonst verschlossen bleiben. Die Besucher können entdecken, wie beispielsweise eine Orgel funktioniert, welche wertvollen Gegenstände es in einer Kirche gibt oder warum Christen sich überhaupt sonntags in einer Kirche treffen.