Türkisch-Islamische Gemeinde in Rheinberg : Gebetsruf aus der Lautsprecherbox

Rheinberg Die Türkisch-Islamische Gemeinde in Rheinberg reagiert auf die Corona-Krise. Weil die Moschee geschlossen ist, wird Imam Halil Genç die Gläubigen im Fastenmonat Ramadan freitags über einen Lautsprecher zum Gebet aufrufen.

Erstmals erklang der Gebetsruf am Mai-Feiertag gegen 13.30 Uhr. Bis zum 23. Mai – dann endet Ramadan – sollen diese Aufrufe immer freitags stattfinden. „Die genaue Uhrzeit richtet sich nach dem Sonnenaufgang“, so Karaca. Der Imam der Gemeinde, Halil Genç, sprach ein mehrere Minuten langes Gebet in ein Mikrofon, über einen Lautsprecher war es in der Umgebung zu hören. Muzaffer Karaca: „Wir haben vorher Flugblätter zur Information an die direkten Anwohner der Moschee verteilt und haben um Verständnis gebeten.“ In der Reichelsiedlung leben viele Muslime, nicht nur Türken. Wie Karaca sagte, beteten freitags manchmal Menschen aus acht verschiedenen Nationen in der Moschee.