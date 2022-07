Freibadsaison in Rheinberg : Bisher besuchten mehr als 12.000 Gäste das Freibad

Auch diesen Jungs gefällt’s im Underberg-Freibad. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Wegen personeller Engpässe ist die Freibad-Saison in Rheinberg arg verkürzt worden. Das hat für erheblichen Ärger gesorgt. Trotzdem strömen viele ins Bad – aber nur wenn die Sonne scheint. Wir nennen die Zahlen.

Die Sommer hatte Anfang der Woche eine kurze Pause eingelegt. Doch nun scheint wieder die Sonne und treibt die Menschen zum Baden. Das Underberg-Freibad im Rheinberger Stadtpark meldet schon jetzt mehr Besucher als im Corona-Sommer 2020, als insgesamt 11.565 Badegäste gezählt worden sind. In dieser Freibad-Saison, die wegen personeller Engpässe erst am 20. Juni begonnen hat, sind bis einschließlich Montag 12.323 zählende Besucherinnen und Besucher durch die Schranke gegangen, um ein paar Bahnen abzuspulen und/oder sich auf der großen Liegewiese zu sonnen. Das hat die Bäderverwaltung am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt.

Die durchschnittliche Besucherzahl in diesem Sommer liegt bislang bei 343 Badegästen pro Tag. Der besucherstärkste Tag war am Dienstag, 19. Juli. Bei sehr heißen Temperaturen hielten sich tagsüber 1.977 Menschen im Underberg-Bad auf und suchten Abkühlung. Es gibt zwei Tage, die die rote Laterne tragen für den geringsten Besuch: Am Donnerstag, 7. Juli, und am regenreichen Donnerstag, 21. Juli, haben sich gerade mal je 14 Unentwegte ins Wasserbecken begeben, um zu sich mit Schwimmen warmzuhalten.

Das Freibad hat aufgrund der weiter angespannten personellen Lage nur noch bis Dienstag, 9. August, geöffnet. Bis dahin dürfte die Marke von 16.992 Besucherinnen und Besuchern, die im vorigen Jahr erreicht wurde, kaum getoppt werden, vom üblichen Schnitt in „normalen“ Freibad-Sommern, in denen in der Vergangenheit stets um die 30.000 Badegäste gezählt wurden, ganz zu schweigen. Die letzten Gäste, die das Underbergbad in diesem Sommer abschließen, sind die Hunde mit ihre Herrchen und Frauchen am 20. und 21. August. Der neue Bäderbetriebsleiter Niklas Wiehler kommt dann in Begleitung seines viebeinigen Assistenten Toni. „Der liebt Wasser – liegt ja in der Familie“, sagt der Bäderchef launig.

(bp)