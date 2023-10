Aktionstag in Rheinberg Schulunterricht auf 140 afrikanischen Djembé-Trommeln

Am Montag war Samuel Anum zu Gast in der Schule am Bienenhaus in Millingen. Dort gestaltete er einen Aktionstag. 140 der 400 in seinem weißen Bus verstauten Trommeln (für jede Schülerin und jeden Schüler eine) brachte er in die Turnhalle, wo er zunächst mit den Kindern der dritten und vierten und dann mit denen der ersten und zweiten Klassen übte. „Es geht nicht nur darum zu trommeln, sondern auch zu tanzen“, so der 35-Jährige. „Das Mitmachen ist ganz wichtig.“ Dazu ließ der Trommelzauberer Musik von CD laufen.