Angebot in Rheinberg Treffpunkt Digitales am Mittwoch bei der VHS

Der Treffpunkt Digitales der Volkshochschule findet am Mittwoch, 20. März, von 10 bis 11.30 Uhr im Rheinberger Konvikt-Gebäude an der Lützenhofstraße 9 statt. Dort erhalten ältere Bürgerinnen und Bürger Unterstützung im Umgang mit Computer und Internet. Dabei profitieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur von der Beantwortung ihrer eigenen Fragen, sondern auch von denen der anderen Teilnehmer. Der Treffpunkt Digitales versteht sich auch als Austauschforum rund um die Erfahrungen mit digitalen Medien. Hier kann man seine Kenntnisse ausbauen und gewinnt an Sicherheit in der Medienpraxis. Die Veranstaltung ist gebührenfrei.