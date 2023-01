Travestie-Show im Budberger Bürgerhaus Wer ist Mann, wer ist Frau?

Am Samstag, 11. März, 19 Uhr, geht es mit Musikkabarett im Budberger Bürgerhaus weiter. Dann tritt Matthias Reuter mit seinem Programm „Karrierefreies Wohnen“ auf. Für diesen Abend gibt es noch Karten, erhältlich sind sie auch im Internet über die Seite www.buergerhaus-budberg, während eine Veranstaltung schon vorzeitig ausverkauft ist. Für den rheinischen Kabarettisten und langjährigen WDR-Mitternachtsspitzen-Moderator Jürgen Becker sind keine Karten mehr zu haben. Er gastiert am Samstag, 9. September, im Budberger Bürgerhaus am Sportplatz mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“.